La famiglia Langone dopo due anni di prigionia in Mali | “I terroristi ci hanno trattato bene | seguivamo in radio le partite dell’Inter” Mistero sul riscatto

Roma, 27 febbraio 2024 - E' finito l'incubo dei tre italiani rapiti in Mali nel 2022, in una nota Palazzo Chigi ha dato la buona notizia: "Questa notte sono ... (quotidiano)

Atterrati a Roma gli italiani rapiti in Mali nel 2022: ad attenderli a Ciampino il vicepremier Antonio Tajani: La famiglia Langone viveva a Koutiala da diversi anni, all’interno di una comunità di Testimoni di Geova, del tutto integrati. Il rilascio della famiglia è stato reso possibile grazie all’intensa ...notizie.virgilio

Rapiti in Mali, tornano in Italia: Triuggio si prepara ad accoglierli: Sono stati liberati i coniugi Rocco Langone e Maria Donata Caivano, rapiti in Mali il 19 maggio 2022 insieme al figlio Giovanni, ...primamonza

Il ritorno in Italia della famiglia Langone, rapita in Mali dai jihadisti: La famiglia Langone ritorna in Italia dopo 21 mesi di prigionia in Mali. Erano stati sequestrati da un gruppo jihadista il 19 maggio 2022. Il padre Rocco, la madre Maria Donata Caivano e il figlio ...rainews