Ucraina | Macron | “Ipotesi invio soldati a Kiev in futuro”

(Di martedì 27 febbraio 2024) (Adnkronos) – Una "coalizione" per fornire missili a lungo raggio all', senza escludere inl'di truppe. Sono le conclusioni a cui è arrivato il presidente francese Emmanuelal termine della Conferenza di Parigi sul sostegno anella guerra contro la Russia.ha annunciato la creazione di una "coalizione" per fornire

Negli USA e persino in Europa si arrampicano sugli specchi per giustificare le uscite clamorosamente assurde del presidente Biden . Qualche lapsus risulta ... (api.follow)

Zelensky:da Ue solo 30% armi promesse: 18.35 Zelensky:da Ue solo 30% armi promesse "Dei milioni di proiettili che l'Unione Europea ci ha promesso, purtroppo non è arrivato il 50%, ma il 30%". Così Zelensky in vista del vertice con- vocat ...televideo.rai

Soldati Nato in Ucraina, Macron non esclude la svolta totale: A due anni esatti dallo scoppio del conflitto russo-ucraino, gli italiani convinti che i Paesi europei debbano smettere di inviare armi nel teatro di guerra, impegnandosi invece in prima linea per sos ...informazione

Truppe occidentali in Ucraina “Non può essere escluso”: Lo ha detto, parlando del futuro, il presidente francese Macron, che a Parigi ha annunciato anche la nascita di “una coalizione per fornire a Kiev armi a lunga gittata” ...rsi.ch