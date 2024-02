Truzzu | ' ho perso io | fattori nazionali non c' entrano'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 27 febbraio 2024) "Ho mandato un messaggio a Giorgia Meloni. Ma la lettura del voto è semplice: non sono state elezioni influenzate dae il dato che lo prova è il risultato di Cagliari che, più che votare Todde, ha votato contro di me. Sarebbe bastato avere tre-quattro punti in più per vincere l'intera gara". Così il candidato del centrodestra sconfitto alle regionali sarde, Paolo. "Per questo dico che la responsabilità è mia. Ci sono diverse Sardegna. Abbiamo avuto un grande risultato fuori dai centri urbani. Le cause del voto di Cagliari? Ci sono tanti: voto disgiunto, cantieri".