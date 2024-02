“Perché lo ha fatto” Grande Fratello | Federico irrompe in confessionale con le bottiglie di latte Tutti di sasso

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 27 febbraio 2024)Massaro è uno dei concorrenti del2023. Nel corso di questi mesi è passato quasi inosservato, ma nelle ultime ore è finito al centro dell’attenzione dei telespettatori del reality show condotto da Alfonso Singorini con Cesara Buonamici nella veste di opinionista in studio e Rebecca Staffelli nella postazione web per commentare l’umore dei social durante la diretta del programma. In queste ore è diventato virale un video in cui si vedeMassaro entrare neldelcon diversedi. Il filmato è stato pubblicato sul social X – ex Twitter – ed è stato ripostato e commentato con meme e frasi ironiche, soprattutto da chi non aveva idea del motivo che aveva portato ...