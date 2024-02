Lecco-Como oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie B 2023 2024

(Di martedì 27 febbraio 2024) Tutte le informazioni relative alla, l’, latv e lodi, match del Rigamonti-Ceppi valevole per la ventisettesima giornata del campionato italiano di. I padroni di casa hanno un disperato bisogni di vincere questo derby lombardo per continuare ad alimentare le loro speranze di salvezza. La formazione di Roberts, dal suo canto, è in piena corsa per la promozioneinA e spera di portare a casa i tre punti. La partita andrà in scena nella giornata di martedì 27 febbraio alle ore 20:30; latelevisiva sarà affia Sky Sport 255, mentre loa Dazn, SkyGo e Now. SITO ...

