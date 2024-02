De Zerbi raccontato ai suoi esordi da allenatore | «Voleva correre come una Ferrari | ma noi eravamo una Seicento»

(Di martedì 27 febbraio 2024) “Deha il Dna del Barcellona“, lo scrive il giornale spagnolo Relevo. E in effetti l’italiano è uno dei candidati a prendere il posto in panchina di Xavi, che a fine stagione lascerà i blaugrana. Relevo ha raccolto alcune dichiarazioni di coloro che hanno conosciuto Deaida. «Credo che Roberto de, originario di queste parti, abbia qualcosa di Carletto», dice Sergio Gabossi,del Darfo Terme , squadra della provincia di Brescia che milita nella quinta divisione italiana. Iniziava proprio lì la favola di chi oggi è considerato un candidato per la panchina del Barça. Una storia senza fate, maledetta e autentica. Senza patti con la moralità. «La storia di Roberto qui è curiosa e piena di emozioni. La ricordo ...

