Alluvione Primi passi di normalità In 4mila alla gara di villa Montalvo

(Di martedì 27 febbraio 2024) Oltre 4.000 persone, fra atleti (735 gli iscritti), tecnici, dirigenti e pubblico, hanno ‘riempito’ domenica mattina il parco diper la prova del Gran Prix di corsa campestre regionale Fidal organizzata dall’Atletica Campi. Manifestazione che assegnava i titoli assoluti e Under 23 maschili e femminili di cross corto sulla distanza dei tre chilometri e i titoli individuali e di società del settore promozionale. Il primo appuntamento ufficiale nell’area verde del Comune di Campi dopo la disastrosadi inizio novembre che nella zona ha causato non pochi danni. Lasciando per fortuna praticamente intatta questa porzione di terreno che già in passato era stata utilizzata per altre manifestazioni, non solo sportive. Ecco spiegata la soddisfazione della stessa società campigiana, ma anche dell’amministrazione ...