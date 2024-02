Yerri Mina l’ha fatto ancora | la sua pizzicata colpisce anche Osimhen

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 25 febbraio 2024) Ormai potrebbe diventare noto come “lo strizza-capezzoli”. Già, perché il gesto compiuto dal difensore del Cagliariai danni di Victorpare essere tutt’altro che casuale. Durante la sua rude marcatura, nelle battute iniziali di Cagliari-Napoli,ha pizzicato il capezzolo del centravanti nigeriano.si è ribellato, spingendo a terra il suo avversario. È dovuto intervenire Luca Pairetto, arbitro della partita valida per la 26esima giornata del campionato di Serie A, per riportare la calma tra i due. Alla fine però è stato punito il fallo di reazione di. Il brutto gesto dinon è casuale perché il difensore è recidivo. Solo poche settimane fa, quandovestiva la maglia della Fiorentina, è stato protagonista ...