Viabilità Roma Regione Lazio del 25-02-2024 ore 19:00 (Di domenica 25 febbraio 2024) Viabilità DEL 25 FEBBRAIO 2024 ORE 18.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA TIBURTINA, PER I RILIEVI A SEGUITO DI UN INCIDENTE CHE HA COINVOLTO PIU’ VEICOLI NEI PRESSI DI SETTEVILLE AL MOMENTO E’ CHIUSO IL TRATTO ALL’ALTEZZA DEL KM 18 IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; ATTIVE INOLTRE DEVIAZIONI PER LE LINEE COTRAL DI ZONA UN ALTRO INCIDENTE AVVENUTO NEI PRESSI DELL’USCITA DELLA PONTINA PROVOCA DISAGI SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO, CON INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALL’APPIA; CODE ANCHE IN ESTERNA, QUI PER TRAFFICO INTENSO, A PARTIRE DALLA PONTINA FINO ALLA TUSCOLANA; RESTIAMO PROPRIO SULLA PONTINA DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA CASTEL RomaNO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DELLA CITTA’; TRAFFICO INTENSO PER I RIENTRI DAL FINE ...Leggi tutta la notizia su romadailynews
Notizie Correlate
Viabilità DEL 25 FEBBRAIO 2024 ORE 18.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA ... (romadailynews)
Viabilità DEL 25 FEBBRAIO 2024 ORE 17.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione ... (romadailynews)
Viabilità DEL 25 FEBBRAIO 2024 ORE 16.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL ... (romadailynews)
Video di Tendenza
Video Viabilità RomaVideo Viabilità Roma