Palermo vs Ternana | probabili formazioni e dove vederla

TERNANA-PALERMO, 14ª GIORNATA SERIE B: LE PROBABILI FORMAZIONI

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di domenica 25 febbraio 2024) Gara valida per la ventisettesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. Obiettivi divesi per entrambe, con i siciliani che corrono verso la promozione diretta e gli umbri che, invece, lottano per rimanere nella cadetteria.vssi giocherà martedì 27 febbraio 2024 alle ore 20.30 presso lo stadio BarberaVS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I siciliani hanno spaventato la Cremonese sfiorando la vittoria sul campo di una diretta concorrente per la possibile promozione diretta. La squadra di Corini, terza in classifica con 46 punti, a meno uno dal secondo, è in gran forma, come dimostrano le tre vittorie consecutive nelle ultime quattro uscite Gli umbri si sono fatti fermare sul proprio campo dal Lecco, venendo raggiunti dall’Ascoli con il quale condividono il ...