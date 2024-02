LIVE – Lecce-Inter 0-4 | poker nerazzurro! Tocca a De Vrij!

(Di domenica 25 febbraio 2024)è l’incontro valido per la ventiseiesima giornata della Serie A 2023-24. L’di Simone Inzaghi sfidato i salentini allenati da Robero D’Aversa. La sfida si è giocata allo Stadio “Via del Mare” di. Di seguito la cronaca testualedi0-4 Doppia sostituzione per l’: esce Frattesi entra Akinsanmiro, esce Dimarco entra Buchanan. 71? Almqvist serve Piccoli in area. L’attaccante impegna Audero con un tiro al volo. 67? GOOOOOOOOOLLLL. L’azione nasce da calcio d’angolo: De Vrij sfrutta il cross e infila di testa. L’passa in vantaggio con la quarta rete. 66? CHANCE: Banda vicinissimo al gol con un tiro di ...

LIVE - Lecce-Inter 0-3, 60': Frattesi fa gol e assist, Lautaro firma la sua doppietta. Dentro Barella: IL GOL DI LAUTARO: Frattesi spacca le linee difensive del Lecce con una volata poderosa, poi trova il tracciante che Lautaro deve appoggiare in porta. 48' pt - Finisce qui il primo tempo: Inter a ...fcinternews

LIVE - Lecce-Inter 0-3, 56': Lautaroooooooooooooooo!!! Frattesi dilaga, cross facile e il Toro fa doppietta: 48' pt - Finisce qui il primo tempo: Inter a riposo in vantaggio per 1-0 sul Lecce, decide sin qui il gol di Lautaro Martinez. 47' pt - Sansone prova in maniera un po' egoistica la conclusione, palla ...fcinternews

Lecce-Inter, infortunio per Doveri: cambio di arbitro nel secondo tempo: È durata soltanto un tempo la direzione arbitrale di Doveri in Lecce-Inter. Il fischietto toscano non è rientrato in campo per la ripresa del match del Via del Mare a causa di un problema ben preciso.corrieredellosport