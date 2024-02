LIVE – Lecce-Inter 0-1 | GOOOOL! La sblocca Lautaro Martinez!

(Di domenica 25 febbraio 2024)è l’incontro valido per la ventiseiesima giornata della Serie A 2023-24. L’di Simone Inzaghi sfidato i salentini allenati da Robero D’Aversa. La sfida si è giocata allo Stadio “Via del Mare” di. Di seguito la cronaca testualedi0-1 22? OCCASIONE: cross di Alexis Sanchez dalla destra per Mkhitaryan. L’armeno calcia di prima intenzione col sinistro ma non trova la porta. 21? Ci prova il: la difesa nerazzurra respinge per due volte il tentativo di Sansone. Il pallone alla fine termina nelle mani di Audero. 15? GOOOOOOOLLL! CapitanMartinez porta in vantaggio l’. Gran ...

Lecce-Inter è l’incontro valido per la ventiseiesima giornata della Serie A 2023-24. L’Inter di Simone Inzaghi sfida to i salentini allenati da Robero ... (inter-news)

Al Via del Mare, il match per la 26° giornata di Serie A 2023/2024 tra Lecce e Inter: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Al Via del ... (calcionews24)

LIVE - Lecce-Inter 0-1, 23': Mkhitaryan vicino al raddoppio, conclusione fuori di pochi centimetri: 21' - Iniziativa pericolosa del Lecce con Sansone che prova per due volte la conclusione, sul secondo tiro De Vrij e Carlos Augusto smorzano la traiettoria agevolando Audero. 20' - De Vrij strappa ...fcinternews

Lecce-Inter, le formazioni ufficiali: Piccoli dal 1'. Turnover per Inzaghi: esordio per Audero: È l'obiettivo dell'Inter capolista, di scena questo pomeriggio al Via del Mare. Il Lecce, viceversa, punta a staccare anche i ciociari nella corsa alla salvezza. Arbitro Daniele Doveri, calcio ...tuttonapoli

LIVE - Lecce-Inter 0-1, 19': Asllani al bacio per Lautaro, che trova il suo centesimo gol in Serie A: Per Lautaro è il centesimo gol in Serie A. 7' - Occasione per il Lecce. Punizione di Sansone, Dimarco sporca il pallone agevolando la traiettoria per Almqvist che però colpisce col destro che non è il ...fcinternews