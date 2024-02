Lecce-Inter 0-4 | poker nerazzurro | doppio Lautaro | gol di Frattesi e de Vrij

(Di domenica 25 febbraio 2024) Pubblicato il 25 Febbraio, 2024 (Adnkronos) – L'vince 4-0 sul campo deloggi nel match in calendario per la 26esima giornata della Serie A 2023-2024. I nerazzurri, primi in classifica, si impongono con la doppietta die con i gol die de. Il settimo successo consecutivo consente alla formazione allenata da Inzaghi di salire a 66 punti e di proseguire la marcia solitaria verso lo scudetto. Ilrimane a quota 24, con 4 lunghezze di margine sulla zona retrocessione. — [email protected] (Web Info)

