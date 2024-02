Formazioni ufficiali Modena-Spezia | Serie B 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 25 febbraio 2024) Ledi, match valevole per la 26esima giornata di. Buon momento di forma per entrambe le squadre, imbattute da quattro turni. Se ilè però a un passo dalla zona playoff, loè invece in piena zona retrocessione. La squadra di casa partirà favorita secondo i bookmakers. Di seguito, ecco le scelte di formazione dei due allenatori. LE: In attesa: In attesa SportFace.