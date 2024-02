Eccellenza Fortis-Scandicci al top L’anticipo è dell’Ovest

ECCELLENZA Girone B

(Di domenica 25 febbraio 2024) Dopo gli anticipi di ieri di Foiano-Colligiana (1-1), Sinalunghese-Terranuova Traiana (0-1) e Firenze Ovest-Asta (2-1: gol di Bourezza, Dieme e autorete decisiva di Seri), oggi si giocano le altre partite della 10ª giornata di ritorno del girone B, più le gare dell’8ª giornata del girone A. Questo il programma delle 14,30. Girone A Lanciotto Campi-River Pieve (all’andata 1-2: Filippi, Bambi, Canessa) arbitro Serbishti di Arezzo. Campigiani saranno privi di Frezza e di Mazzanti, ospiti senza Tocci squalificato. Girone B Lastrigiana-Pontassieve (2-0: Palaj 2) arbitro De Cicco di Nola. Match fondamentale per entrambe con la Lastrigiana di Gambadori priva di Piccione, al suo posto probabile l’impiego di Bibaj. Nel Pontassieve rientra Gabbrielli e punta tutto sull’attaccante Bianchi ex di turno, mentre non fanno più parte della rosa: Junior e Dari.Juventus ...