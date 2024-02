Dionisi a fine corsa | il Sassuolo si affida a Bigica

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di domenica 25 febbraio 2024) ll rendimento disastroso delle ultime sei giornate, cinque sconfitte e un pareggio,che ha trascinato i neroverdi in zona retrocessione, è risultato fatale al tecnico Alessio, giunto coì adopo due stagioni. La società, dopo aver valutato diversi profili, ha optato per una soluzione internando la panchina ad Emiliano, attualmente alla guida della Primavera, in vista delle sfide imminenti e cruciali per la salvezza.È IL NUOVO ALLENATORE Dopo la cocente sconfitta casalinga contro l’Empoli, la dirigenza neroverde ha deciso di esonerrare l’attuale tecnicoe virare su Emilianoin virtù della conoscenza dell’ambiente.come ...