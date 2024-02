Cagliari | cori discriminatori dei tifosi del Napoli | scoppia la polemica!

(Di domenica 25 febbraio 2024) Il coro deidelcontro ildurante la sfida di Serie A tra le due squadre, terminata con la vittoria degli azzurri Un episodio dista facendo discutere anche dopo il fischio finale della partita. Ipartenopei hanno infatti intonato deicontro i sardi, recitando: «Avete solo le pecore». L’episodio ha scatenato la polemica e potrebbe avere delle conseguenze nel caso in cui venga segnalato dall’arbitro al giudice sportivo nel referto di gara. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS 24

Il Milan sta giocando contro il Cagliari. Una gara molto importante per i rossoneri. cori per Rafael Leao prima della partita dallo stadio (pianetamilan)

cori di incitamento della Curva sud del Milan per Rafa Leao , poco prima della partita di Coppa Italia al Meazza, contro il Cagliari. Poco prima del fischi o ... (sportface)

Cagliari-Napoli 1-1, l'Analisi Ignorante: cambiando l'ordine degli allenatori, il risultato non cambia: Cambiando l'ordine degli allenatori, il risultato non cambia. Si gioca alla Unipol Domus dove, peggio degli striscioni e i cori del pubblico di casa, c è solo il terreno di gioco: ...ilmattino

Cagliari, cori discriminatori dei tifosi del Napoli: «Avete solo le pecore»: Cagliari, nel pre partita dell’Unipol Domus i tifosi del Napoli si sono distinti per dei cori discriminatori contro i sardi Brutto episodio nel pre partita della gara della 26a giornata del campionato ...cagliarinews24

Soru chiude campagna elettorale: "Rappresento chi vuole una Sardegna nuova": (LaPresse) Renato Soru chiude con il tutto esaurito al teatro Massimo di Cagliari la sua campagna elettorale come candidato presidente ...stream24.ilsole24ore