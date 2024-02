Burkina Faso | attacco a Chiesa | 15 morti

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 25 febbraio 2024) 21.15 E' di 15 fedeli uccisi il bilancio provvisorio dell'terroristico contro la comunità cattolica del villaggio di Essakane inmentre era in corso la celebrazione della Messa. Delle vittime 12 sono morte sul posto, tre in seguito alle ferite riportate. Si riferisce anche di due feriti. L'attentato secondo fonti di stampa sarebbe stato condotto da uomini armati. "Orrore per il vile",commenta il ministro degli Esteri, Tajani.