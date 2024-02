Ucraina | Schlein | ' sostegno a Kiev oggi più di prima' **

Cosa sta succedendo all'interno del Partito democratico sul sostegno all'Ucraina

(Di sabato 24 febbraio 2024) Roma, 24 feb. (Adnkronos) - "Non ci può esser futuro per l'Ue senza passi avanti decisi su integrazione e politica estera comune. Nell'anniversario" dell'invasione russa dell'Ucraina "l'Ue deve continuare a sostenere con ogni mezzopiù di, con la consapevolezza però che, anche in questi due anni, abbiamo visto troppo poco sul versante della politica estera comune europea, serve un ruolo politico e diplomatico più forte dell'Ue. Altrimenti rischia di condannarsi all'irrilevanza". Così Ellyintervenendo alla convention 'Stati Uniti d'Europa'.

Salvini, Schlein: butti felpa Putn, non c’è dubbio su colpa morte Navalny: Roma, 24 feb. (askanews) – “Voglio dire al governo italiano che non ci possono essere dubbi sulla responsabilità di Putin sulla morte di Navalyn” e “vorrei dire al ministro Salvini di buttare la felpa ... askanews

Schlein,clima di repressione, Piantedosi chiarisca in Parlamento: Non è accettabile". Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, arrivando all'evento di Più Europa in corso a Roma. "Non è un episodio isolato. Abbiamo visto scene come queste a Firenze, a Napoli, ... ansa

Mosca, protesta delle mogli dei soldati: decine di arresti: Per tornare a manifestare hanno scelto questo giorno, non uno qualunque, ma il secondo anniversario dell'invasione ucraina da parte della Russia. Le mogli dei soldati che da due anni combattono al ... tg.la7