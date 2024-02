UAE Tour 2024 | Tim Merlier piazza la terza vittoria in volata | top 10 per Consonni

UAE Tour 2024, tris di Tim Merlier! Ancora 2° Arvid De Kleijn, 10° Simone Consonni

(Di sabato 24 febbraio 2024) Un-dos-tres! Timcala il tris incon un’altra affermazione da urlo ad Abu Dhabi. Il belga si è confermato essere il velocista più in forma durante questo UAE. Al comando della classifica generale si conferma Jay Vine che non ha corso rischi. Nella prima parte ci sono alcuni uomini che cercano la via della fuga: si tratta di Jonas Rickaert, Henri Uhlig (Alpecin-Deceuninck), Eddy Finé (Cofidis), Juan Pedro Lopez (Lidl-Trek), Marco Murgano (Team Corratec-Vini Fantini). Questi riescono a prendere il sopravvento a circa 90 km dalla conclusione dopo un tira e molla nel primissimo tratto della tappa. Juan Pedro Lopez partecipa a tutti gli sprint intermedi, quindi si rialza per primo negli ultimi 20 km, poi a staccarsi è Jonas Rickaert, quando il gruppo è trainato dall’azione dell’Astana di Mark Cavendish per ricucire un ...

