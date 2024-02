Servizio mensa, tutto da rifare - Milano

(Di sabato 24 febbraio 2024)daper l’assegnazione dela scuola, secondo il Consiglio di Stato, sentenza depositata in questi giorni, è corretto il verdetto deciso dai giudici del Tar secondo cui nel pef presentato da Vivenda spa non sono indicate compiutamente le spese di gestione ordinarie e straordinarie dell’attività di ristorazione scolastica. Bacchettata anche la stazione appaltante che avrebbe, secondo i giudici, valutato il piano economico finanziari (pef) in modo superficiale. "La sentenza del Consiglio di Stato - così l’assessore Rosetta Stavola (nella foto) - conferma il verdetto di primo grado del Tar. Si procederà, quindi, riconvocando la commissione per effettuare nuova valutazione delle offerte alla luce dei criteri e rilievi indicati dalla sentenza del Tar. Al termine della valutazione si passerà ...