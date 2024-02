Milano Fashion Week | la memoria storica di Prada

Milano Fashion Week, la sfilata di Gucci Fall/Winter 2024. FOTO

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 24 febbraio 2024) Frammenti di storia trovano il loro posto nella sfilata. Un racconto fatto di momenti e di intrecci che celebra la storia della maison, da sempre vicina al mondo dell’arte. «È una storia d’amore con il passato» si legge tra le note di sfilata, dove ognuno degli abiti presentati sembra rimandare a epoche diverse, altri tempi che riecheggiano in sincrono ricontestualizzati. Per Miucciae Raf Simons, il passato è uno strumento, un mezzo di apprendimento usato per provare a inventare qualcosa di nuovo. Tuttavia, più che un’analisi intellettuale, questa collezione è una reazione emotiva a ideali di bellezza che sembrano ancora risonanti. Elementi tratti dalla storia influenzano così capi stereotipati di oggi, come il chiodo, il bomber e la maglieria, cambiandone linee e particolari. Il concetto di frammento si riflette letteralmente nei ...