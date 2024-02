Jodie Comer: «Per The Bikerider mi sono bruciata le sopracciglia»

(Di sabato 24 febbraio 2024) L'attrice trentenne, vincitrice di un Emmy per Killing Eve, parla della sua carriera, di come sceglie i ruoli che interpreta e di quello che vorrebbe per il futuro

Jodie Comer risponde ai rumor che la vorrebbero come Sue Storm nel cast del reboot di Fantastic Four . Jodie Comer è da sempre oggetto dei cast ing dei fan che ... (movieplayer)

Portman, Pascal e Keoghan e i grandi attori del momento celebrano i 30 anni di Vanity Fair: Vecchi e nuovi. La lista è lunga e va da Bradley Cooper, Natalie Portman, Pedro Pascal, Colman Domingo fino a Jodie Comer, Lily Gladstone, Greta Lee, passando per Charles Melton, Da’Vine Joy Randolph, ... rainews

Blade Runner 2099, al via la produzione della serie di Ridley Scott e Amazon!: Dopo una lunga pausa a causa dello sciopero degli sceneggiatori, tra poco inizierà la produzione di Blade Runner 2099. serial.everyeye

Nuovi videogiochi di marzo 2024: la Top 3 da non perdere e tutte le altre uscite: mentre i nostalgici degli horror anni '90 potranno godersi il ritorno di Alone in the Dark in un remake che vede la partecipazione di Jodie Comer e David Harbour. Agli estimatori dell'irriverente ... everyeye