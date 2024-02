Clementino è l'unico a girarsi, la concorrente di The Voice: "Scelgo Gigi!"

(Di sabato 24 febbraio 2024) Momento esilarante durante l’ultima puntata di TheSenior. Rita Begher si è esibita sulle note di Zingara di Iva Zanicchi, ma non ha convinto troppo i giudici.che è sembrato piacevolmente colpito dell’esibizione è stato, che all’inizio ha anche scambiato laper la vera aquila di Ligonchio: “Ah ma questa qui è proprio Iva Zanicchi ragazzi“. Subito dopo il rapper napoletano si è girato ed è anche statoa farlo.e la gaffe di Rita: “Scusa, ma ioGigi D’Alessio”. La signora subito dopo la performance ha ringraziato i giudici, anche se non proprio tutti: “Buonasera a tutti, sono emozionatissima. Loredana, Arisa, Gigi, ciao a tutti, è un’emozione che non si può descrivere. Siete stupendi”. Il cantante di Cos Cos ...

