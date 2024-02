Napoli-Barcellona 1-1 cronaca e tabellino

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 22 febbraio 2024)1-1,e voti: Osimhen rientra e segna nell’esordio di CalzonaChampions LeagueFinisce in parità l’andata degli ottavi di Champions tra ile il: a Lewandowski ha risposto Osimhen.Francesco Calzona inizia con un pari la sua avventura a. Al Maradona, nell’andata degli ottavi di Champions contro il, finisce 1-1: a Lewandoski risponde un Osimhen nuovamente titolare e subito decisivo.Prima partita da capo-allenatore delche da pessima diventa improvvisamente positiva per Calzona, terzo tecnico del team azzurro dopo il secondo esonero stagionale (Mazzarri era a sua volta subentrato a Rudi Garcia): prima del goal, infatti, neanche un tiro verso Ter Stegen per Osimhen ...