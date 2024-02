Paganin | «Barella cuore pulsante! Inter | resa semplice gara complicata»

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Antonioha parlato della prestazione dell’contro l’Atletico Madrid e del rendimento di Nicolò, ieri migliore in campo. QUALITÀ ? Antonioa Tmw Radio sue sulla prestazione della squadra ieri sera: «uno dei cuori pulsanti dell’. E’ meno continuo, ma ce n’è un altro che è forte ed è Pellegrini della Roma, per qualità. Entrambi sono discontinui, maha una maturità che gli viene da campionati importanti. L’ha preso un percorso di autostima dalla finale di Champions League e l’ha portata in questo campionato e anche in Europa. L’Atletico Madrid non era un avversario facile, ma ha resouna partita molto ...

Champions League: Inter-Atletico Madrid: come seguirlo in TV, Sky, Canale 5 o Prime Video: Oggi, 20 febbraio 2024 l'Inter scende in campo contro l'Atletico Madrid per il turno di andata degli ottavi di finale di Champions League 2023/2024: ecco come seguire la partita.

Inter-Atletico Madrid: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni: Per vedere la partita tra Inter e Atletico Madrid in streaming, Sky permette la visione sulle proprie piattaforme SkyGo e Now Tv. Il match sarà trasmesso anche da Mediaset attraverso il servizio ...

Inter-Atletico Madrid: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming: Inter-Atletico Madrid (martedì 20 febbraio 2024 con calcio d`inizio alle ore 21:00 in diretta tv su Canale 5 in chiaro, a pagamento su Sky Sport, Now TV e Mediaset.