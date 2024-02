Il dall’ara pronto a riempirsi nuovamente Già 23mila per il Verona

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Cresce la febbre Champions. Inevitabile, in una città che da almeno vent’anni non respirava un clima di simile euforia attorno alla sua squadra di calcio. La notizia è che per la sfida di venerdì notte alcol(calcio d’inizio alle 20,45) sono già oltre 23 mila gli spettatori garantiti. Non sembra così distante il dato delle 25.684 presenze fatte registrare nell’ultima gara casalinga, quella vinta per 2-0 il 14 febbraio con la Fiorentina. Certo non aiuta il fatto che si gioca alle 20,45 di un giorno feriale, ma il cassiere rossoblù confida che più degli impegni del venerdì sera dopodomani peseranno gli appetiti d’Europa. Quella colsarà la prima delle sei gare che i rossoblù giocheranno da qui a fine campionato nel proprio stadio. Dopo l’Hellas sarà il turno di Inter, Salernitana, Monza, Udinese e Juventus. ...