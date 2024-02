Feriti a colpi di pistola da Shiva | il trapper 24enne va ai domiciliari

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Il Gip di Milano ha concesso gli arrestiper il, accusato di tentato omicidio, porto abusivo di arma da fuoco ed esplosioni pericolose. L’artista - molto famoso tra i giovani tra i quali conta milioni di follower - era stato arrestato e messo in carcere dalla Polizia di Stato lo scorso ottobre: in un video venne ripreso a Settimo Milanese, la sera dell’11 luglio...

DIRETTA Israele , tutti gli aggiornamenti in tempo reale in merito a quello che si sta verificando nel Paese del Medio Oriente e non, oramai arrivato ... (notizie)

"Mi spaccarono la mandibola, sono svenuto": Botte date per un nonnulla. Hanno descritto così i giovani rimasti feriti l’aggressione subita tra il 16 e il 17 ottobre 2021 nel parcheggio della discoteca ‘Rockville’ a Castellarano. Davanti al coll ... msn

Uccisa con 12 colpi. La furia in soli 7 secondi: "Arrivò in ospedale con un terzo di sangue": Il racconto della radiodiagnostica e del medico legale professor Di Paolo "Cranio fracassato: quadro tipico dei feriti in incidenti di motocicletta. L’assassino usò una mazzetta allungata non a punta: ... lanazione

Spari contro un autobus Eav a Bacoli vicino Napoli: proiettile perfora il vetro, la reazione dell'autista: A Bacoli, vicino Napoli, un autobus è stato raggiunto da un colpo di pistola che ha perforato un vetro senza causare feriti ... notizie.virgilio