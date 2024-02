De Paul | «Non ho visto un’Inter superiore In casa per cambiare!»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) L’Inter batte l’Atletico Madrid. Così Rodrigo Deparla della sconfitta subita in Champions League su Sky Sport 24. – Da San Siro Rodrigo Derisponde così sulla vittoria dell’Inter sull’Atletico Madrid: «Credo che è stata una partita con due squadre che sono venute per giocarsela, con uno spettacolo bello da vedere. Magari l’Inter ha avuto due, tre occasioni in più di noi, più chiare, però il trascorso della partita è stato da due quadre molto simile. Da dentro non homa alla fine contano i gol. Adesso dobbiamo andare al Metropolitano e cambiare tutto. Penso che anostra lo possiamo fare. Calo nel secondo tempo? Durante la partita non si può giocare sempre allo stesso ritmo. Nel primo tempo abbiamo fatto così ed eravamo comodini, nel secondo ...