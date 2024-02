Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2024 | programma | orari | tv | streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 20 febbraio 2024) Domenica 25 febbraio si svolgerà la, corsa belga che apre la stagione delle classiche in terra fiamminga. Siamo ormai giunti alla 76ma edizione di quest’appuntamento di un giorno ormai storico, e si va alla ricerca del successore Tiesj Benoot, vincitore l’anno scorso davanti al pubblico di casa. Poche e piccole novità rispetto al percorso dell’anno scorso, con i punti chiave del tracciato che rimangono invariati. Ci saranno in tutto 13 muri da scalare nei 196,4km da percorrere, che si snodano intorno alla capitale belga. L’ultima asperità di giornata verrà scollinata a più di sessanta chilometri dal traguardo, una decina in più rispetto all’anno scorso; questo potrebbe favorire chi decide di rimanere un po’ più coperto ai danni di chi prova ad andare ...