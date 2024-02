Corte d’Appello di Santiago ordina nuove indagini sulla morte di Neruda

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di martedì 20 febbraio 2024) Lad'Appello dihato la riapertura dell'indaginedel premio Nobel e poeta Pablo, che alcuni ritengono sia stato avvelenato dalla dittatura di Augusto Pinochet.si stava preparando a fuggire in esilio in Messico per guidare la resistenza contro il regime di Pinochet quando morì in ospedale appena 12 giorni dopo il colpo di Stato del 1973. Ufficialmente il poeta è morto a 69 anni per un cancro alla prostata.Sul caso delladici sono state diverse, a partire dal 2011, che hanno portato all'esumazione e poi re-inumazione dei resti del corpo del poeta. Il suo autista personale ha affermato che aera stata fatta una iniezione ...