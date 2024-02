Pagelle discesa Kvitfjell di oggi | Hintermann risorge sulla “sua” pista | Kriechmayr beffato | gli italiani sprecano

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 17 febbraio 2024)Sabato 17 febbraio NIELS10: si vede che la Olympiasbakken gli porta bene. Non vinceva dal 4 marzo 2022 proprio qui areplica. Dopo mesi e mesi nei quali era finito fuori dai radar,azzecca la gara impeccabile soprattutto nel penultimo settore e va a vincere con pieno merito. VINCENT9: l’austriaco ancora una volta manca il successo davvero per un soffio e si ferma a soli 8 centesimi da. Si mangia le mani per qualche centesimi di troppo lasciato nella parte alta. CAMERON ALEXANDER 8.5: ottima prova per il canadese che si ferma a soli 19 centesimi daal termine di una gara davvero di alto livello. Spesso non brilla a livello di ...