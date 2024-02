Forza e Coraggio solo un pareggio Il Busalla rimonta il gol di Lorenzini

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 12 febbraio 2024): Cima, Ratti, Bernuzzi, Bigini, Bagnoli, Lucaccini, Larcombe, Fall,, Benassi (83’ Belloni), Bonini (56’ Mosti). (A disp. Costa, Nuredini, Capasso, Frolla). All. Gassani.: Biggi, Erroi, Piccardo, Carrese (63’ Patti), Bottino, Rossini, Gnecchi, Ottoboni, Spano, Dotto (75’ Garbagna), Sarno. (A disp. Firpo, Massone, Gottingi, Brandi, Vaccaro, Tumiati). All. Lanzarone. Arbitro: Crova di Chiavari (Conio e Sciallero di Genova). Marcatori: 53’, 80’ Gnecchi. LA SPEZIA – Termina ’1-1 lo scontro diretto per la salvezza tra, ultime due della graduatoria in Eccellenza. Il team di Matteo Gassani sempre in ...