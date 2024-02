Emma Marrone in tv con gli occhiali da sole dopo i bagordi post Sanremo | “Vicinissima a un collega”

Anche Emma Marrone è stat ospite della puntata di Domenica In dedicata al festival di Sanremo, ‘Domenica In Speciale Sanremo 2024’, presentato dal ... (caffeinamagazine)

Anche Emma Marrone è stat ospite della puntata di Domenica In dedicata al festival di Sanremo, ‘Domenica In Speciale Sanremo 2024’, presentato dal ... (caffeinamagazine)

Emma Marrone è finita al centro del gossip per un episodio che non è passato inosservato agli occhi del web. Ieri sera sui social ha iniziato a circolare un video in cui si vede la cantante salentina ...L’ultima ricerca che ho fatto su Instagram è Tedua. Perché l’ho incontrato ieri sera e ho fatto pensieri impuri, nel senso che ho detto: ‘Mamma mia, che bono’. Una dichiarazione d’intenti, insomma, a ...Durante una festa post Festival di Sanremo, Emma e Tedua sono stati beccati in atteggiamenti intimi ad una festa: flirt in corso