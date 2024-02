Terremoto nelle Filippine | scossa di magnitudo 5 7 sull’isola di Mindanao

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 10 febbraio 2024) Roma, 10 febbraio 2024 - L'isola di, è stata colpita da unadidi5.7. Il sisma è stato registrato alle 11.22 locali (le 4.22 in Italia) dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) italiano e del servizio di monitoraggio geologico statunitense Usgs. Non si hanno ancora notizie di danni a persone o cose. Il, che ha avuto ipocentro a circa 29 chilometri di profondità ed epicentro a sud di Tungao, ha fatto tremare intensamente anche la zona del villaggio minerario di Masara dove martedì notte una frana ha causato 28 morti e 32 feriti, costringendo i soccorritori a interrompere le ricerche di almeno 77 dispersi. Un funzionario locale ha spiegato ai media: "Abbiamo ordinato loro di recarsi in ...