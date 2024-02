Il discorso di Jay-Z ai Grammy non ha fatto sconti a nessuno senza alzare i toni

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Era un un po' che Jay-Z stava sulle sue. Si è preso una bella pausa dalla musica, si ècrescere i capelli e ha profuso ogni energia nel suo ruolo di padre. Sembra felice, addirittura un po' zen. Così, ci siamo un po' sorpresi nel vederlo comparire all'edizione 2024 deidove ha ricevuto un premio creato praticamente apposta per lui e di cui praticamentesapeva nulla. Tra l'altro, sia lui sia sua moglie Beyoncé sono da anni snobbati da una manifestazione del genere, soprattutto per quanto riguarda le categorie di riconoscimento più importanti. Ma, all'indomani del suo conferimento del Dr. Dre Global Impact Award (non a caso ho scritto che sembra inventato apposta) con al fianco sua figlia Blue Ivy a dargli supporto morale, ha tenuto il miglioredella serata. In effetti, è riuscito ad ...