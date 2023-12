Un po’ di coraggio! Diamo il diritto di voto ai sedicenni

Leggi su tpi

(Di domenica 3 dicembre 2023) Ci si può fidare dei giovani? Si può concedere ildiai? Si possono superare i pregiudizi generazionali sui ragazzi «sdraiati», «sballati», «lazzaroni», «divanisti»? Nel biennio terribile del Covid, dell’isolamento sociale, dell’emergenza sanitaria e della crisi economica, una delle questioni politicamente più sensibili a livello europeo era la necessità di predisporre una strategia a lungo termine di valorizzazione e di promozione del ruolo dei giovani nelle nostre società. Era chiara, almeno così pareva, l’urgenza di adottare programmi concreti non solo per sostenere e, se possibile, cambiare l’economia, ma anche per salvare le nuove generazioni che rischiavano di pagare un prezzo enorme. La Commissione Ue e i governi nazionali, non casualmente, decisero di chiamare Next Generation Eu il piano straordinario ...