Infortuni Meret e Mario Rui | ecco i tempi di recupero

(Di venerdì 17 novembre 2023) Il Napoli di Mazzarri alle prese con problemi di formazione a causa deglidi AlexRui. NOTIZIE CALCIO NAPOLI – Il neo-allenatore del Napoli, Walter Mazzarri, si trova ad affrontare non solo le assenze dei giocatori impegnati con le rispettive nazionali e di Victor Osimhen, ma anche i problemi derivanti daglidel portiere Alexe del terzino sinistroRui. Nel test amichevole contro la Juve Stabia, terminato 1-0 con il gol del giovane Peluso, Mazzarri ha dovuto fare i conti con due pezzi chiave fuori pero. Quali sono idi? L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ci dà maggiori dettagli: “Ieri solo cure perRui. Il ...

... non è l'Italia che avrebbe voluto Spalletti , ma quella che gli concedonoe squalifiche. Depennati Tonali e Fagioli (scommesse), sono saltati, Bastoni, Calabria e Toloi in difesa, ...

Mazzarri, per creare i presupposti di una buona ripartenza, ieri ha cominciato a costruire il feeling con Victor Osimhen, ancora infortunato ... del muscolo adduttore della coscia sinistra. Per Meret ...Walter Mazzarri, oltre ai nazionali e a Victor Osimhen, non ha a propria disposizione il portiere Alex Meret e il terzino sinistro Mario Rui.