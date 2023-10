Verona | Baroni A Frosinone brutta caduta | rialziamoci col Napoli

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Il tecnico gialloblù "Ho fiducia nella mia squadra e nei giocatori"- "Giocheremo contro i campioni d'Italia in carica. Per quanto riguarda noi: più siamo uniti e più miglioriamo velocemente. Aabbiamo sbagliato e ne siamo coscienti. Sono cadute che devono servirci. In questa settim