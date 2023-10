Only Murders in the Building 4 ci sarà | quando uscirà la prossima stagione

(Di martedì 3 ottobre 2023) Se come noi siete grandi fan diin thepotete gioire: Disney+ ha annunciato che la popolare serie originale comedy prodotta da 20th Television, è stata rinnovata per una quarta.La notizia arriva dopo il successo della terza, nel giorno dell'uscita...

Quando esce Only Murders In The Building 4: anticipazioni sulla trama, cast dei nuovi episodi e il trailer della quarta stagione su Disney+

È appena calato il sipario sulla terza stagione diin the Building ma Hulu ci avvisa che il viaggio del trio di investigatori amatoriali Charles, Oliver e Mabel ( Steve Martin , Martin Short e Selena Gomez ) "è ancora lontano dalla fine". ...- Pubblicità - Disney+ ha annunciato chein the Building , la popolare serie originale comedy prodotta da 20th Television, è stata rinnovata per una quarta stagione. L'attesissimo finale della terza stagione, acclamata dalla ...

Charles, Oliver e Mabel torneranno per una nuova indagine all'Arconia: Hulu ha rinnovato l'acclamata comedy con Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez per una quarta stagione.Nonostante non faccia mai parlare di sé più di tanto rispetto ad altre produzioni più rilevanti presenti sulla piattaforma Disney+, Only Murders in the Bulding è stato comunque da sempre apprezzato ...