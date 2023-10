Napoli-Real Madrid 2-3 | il tabellino

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.02 Il Napoli questa sera paga il grave errore di Di Lorenzo nel primo tempo ed un atteggiamento non ...

Gol e spettacolo al Maradona. Il Real Madrid batte 3-2 il Napoli , al quale non basta una reazione da grande squadra per conquistare un punto...

(Adnkronos) – Il Napoli viene sconfitto dal Real Madrid che oggi, 3 ottobre 2023, vince 3-2 allo stadio Diego Armando Maradona nel match valido per ...

Se questa contro il Real era la prova del nove per capire quanto il Napoli potesse essere ancora competitivo dopo la scorsa splendida stagione, ecco, ...

Finisce 3 - 2 per ilMadrid sulla grande sfida allo stadio 'Maradona'. Il migliore è Ostigard, autore del primo gol, ma bene anche Politano. Meret e Di Lorenzo sotto la sufficienza. Tutti i voti del ...Se questa contro ilera la prova del nove per capire quanto ilpotesse essere ancora competitivo dopo la scorsa splendida stagione, ecco, il responso non può che essere unanime: la squadra di Garcia c'è. Se ...

Napoli-Real Madrid: rivivi la diretta degli aggiornamenti verso la Champions Corriere dello Sport

Napoli-Real Madrid, dove vedere la partita di Champions in tv e streaming: gli orari Sky Sport

Tantissimi meme dei tifosi spuntano sui social network dopo la sconfitta interna in Champions della squadra di Garcia contro il Real di Ancelotti ...Inter ha battuto il Benfica 1-0 nel gruppo D della Champions League. Molte le occasioni sprecate dai neroazzurri che avrebbero potuto chiudere la partita con un bottino ben più consistente di gol. Nul ...