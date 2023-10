Capello | “Napoli timoroso e lento prima del rigore Bellingham immarcabile”

(Di martedì 3 ottobre 2023) L’ex allenatore Fabiosi è soffermato sulla sfida di Champions League trae Real Madrid, vinta dai blancos per 3-2. Nel dopo-partita dell’emozionante sfida di Champions League trae Real Madrid, l’ex allenatore di fama internazionale, Fabio, ha espresso le sue opinioni sulle prestazioni delle due squadre., che ha allenato club del calibro di Juventus, Roma, Milan e Real Madrid, ha analizzato il gioco dei partenopei non senza esprimere delle critiche a riguardo. “Dagli azzurri ho visto passaggi lenti, specialmente nel primo tempo,” ha dichiaratoai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta delper 2-3 contro la formazione spagnola. Ha individuato un errore cruciale nel passaggio errato di Giovanni Di Lorenzo, che ha ...

Fabio Capello Critica la prestazione del Napoli di Garcia vittorioso 2-1 in Portogallo sul campo del Braga in Champions League. CHAMPIONS LEAGUE – ...

Le parole di Fabio Capello in vista della sfida del Napoli in Champions League contro il Real Madrid di mercoledì sera Fabio Capello ha parlato ...

Al fischio finale di Napoli -Real Madrid, vinta dalla formazione di Ancelotti per 3-2 grazie ad un’autogol di Meret, Fabio Capello ha commentato ...

La sconfitta del Napoli contro il Real Madrid è stata analizzata da Fabio Capello negli studi Sky. Un'analisi lucida che non ha risparmiato qualche ...

La sconfitta delcontro il Real Madrid è stata analizzata da Fabionegli studi Sky. Un'analisi lucida che non ha risparmiato qualche critica alla squadra di Garcia : " Ho visto untroppo lento ...Schmidt approfondimento Champions League, Braga -1 - 2 e Real Sociedad - Inter 1 - 1. VIDEO ... nella finale contro il Milan di Fabioall'Olympiastadion di Monaco. Quella partita fa ...

Capello: 'Napoli lento. C'è una cosa che non capisco. Bellingham immarcabile' AreaNapoli.it

La frecciata di Capello al Napoli in diretta tv: "Non mi spiego una cosa" Corriere dello Sport

Roberto "Pampa" Sosa, ex attaccante del Napoli, ha commentato la sconfitta degli azzurri in Champions League ai microfoni di Tele A ...I tifosi del Napoli hanno commentato la sconfitta dei partenopei in casa al Diego Armando Maradona contro il Real Madrid.