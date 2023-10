Campi Flegrei | Cosa È Il Bradisismo E Quali Sono I Rischi!

Ci sarà un decreto per i Campi Flegrei . Ad annunciarlo il ministro per la Protezione Civile nello Musumeci. Mancano solo gli ultimi step. Campi ...

La nuova scossa di magnitudo 4.0 avvertita ieri a Napoli che ha avuto come epicentro i Campi Flegrei , non preannuncia certamente un’ eruzione , ma fa ...

"Il testo del decreto legge suiè in dirittura d'arrivo". L'annuncio del ministro della protezione civile Nello Musumeci arriva mentre la Commissione Grandi Rischi non ha ancora deliberato conclusioni, riunita da ..."L'attuale piano emergenza e' sbagliato nei fondamenti, ha un approccio previsionistico ma noi non abbiamo sicurezze. Con questo piano il disastro puo' essere alle porte. Chi dice che la situazione e' ...

Una società privata redigerà il piano di esodo di Napoli per il rischio eruzione Campi Flegrei. Il Comune ha affidato l'appalto di somma urgenza, dopo la gara andata deserta in estate.