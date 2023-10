Bolletta gas in aumento | +4 | 8% a settembre

(Di martedì 3 ottobre 2023) L'allarme delle associazioni dei consumatori: "Spesa troppo alta per le famiglie"del gas in2023. Sale del 4,8% rispetto all’agosto scorso secondo quanto comunica l’Arera per la famiglia tipo in tutela. L’aggiornamento complessivo per l’utente tipo, per i consumi del mese dirispetto al mese precedente, è determinato interamente dall’della spesa per la materia gas naturale. Rimangono invariati gli oneri generali e la tariffa, legata alla spesa per il trasporto e la misura. Confermati pere per tutto il 2023 l’azzeramento degli oneri generali e la riduzione Iva al 5%, come anche per la gestione calore e teleriscaldamento. La spesa gas per la famiglia tipo nell’anno scorrevole (ottobre 2022 –2023), in ...

A fine settembre scadono gli aiuti in bolletta previsti per il terzo trimestre del 2023. Il che vuol dire che se il governo non dovesse intervenire, ...

Gas e Luce : in arrivo nuovi aumenti in bolletta . La situazione per le famiglie italiane tra aumento dei prezzi per l’acquisto dei beni di prima ...

Bonus gas 2023 : in arrivo del Decreto bollette per sostenere sempre le famiglie più in difficoltà nelle spese quotidiane. Dovrebbe essere ...

Leggi Anche Bollette, aumenti in arrivo per luce (+12%) e gas (+9%) In termini di effetti finali, la spesa gas per la famiglia tipo nell'anno ...

In aumento laper la famiglia tipo in tutela per i consumi di settembre 2023 , che sale del 4,8% rispetto ad agosto. A comunicarlo è Arera in un comunicato. La componente del prezzo dela copertura ...Non ci sono buone notizie per i consumatori, sul fronte delle bollette . Secondo quanto stabilito da ARERA , infatti, per i consumi di settembre ladelsale del 4,8% nel mercato tutelato . L'aumento delladelpreoccupa le associazioni dei consumatori "Di male in peggio! La stagione termica non è ancora iniziata e il...

Bollette, proroga mercato tutelato luce e gas: ecco per chi e per quanto tempo. Benefici per oltre 15 milioni ilgazzettino.it

Milano, 3 ott. (askanews) – In aumento la bolletta gas per la famiglia tipo in tutela per i consumi di settembre 2023, che sale del 4,8% rispetto ad agosto. Lo comunica in una nota Arera, l’autorità d ...(Adnkronos) – Bolletta del gas in aumento a settembre 2023. Sale del 4,8% rispetto all’agosto scorso secondo quanto comunica l’Arera per la famiglia tipo in tutela. L’aggiornamento complessivo per l’u ...