Viabilità Roma Regione Lazio del 02-10-2023 ore 08 | 15

(Di lunedì 2 ottobre 2023)DEL 2 OTTOBREORE 7.20 ERICA TERENZI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAMOLTO TRAFFICO IN QUETE PRIME ORE DI LUNEDI’ MATTINA, SOPRATTUTTO PER CHI VIAGGIA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST E PROPRIO SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA FILE TRA CASILINA E APPIA E IN ESTERNA TRA SALARIA E CASSIA. RALLENTAMENTI SULLA DIRAMAZIONE SUD ALTEZZA GRA CODE A TRATTI SULLA PONTINA TRA CASALAZZARA E CASTELNO VERSO IL RACCORDO. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITA’ È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE Servizio fornito da Astral

...comunale ha previsto " di concerto con la Questura di Torino " modifiche alla. Nel ... Via Pietro Micca, tratto compreso tra via XX Settembre e piazza Castello, ambo i lati; Via, tratto ...In alternativa si consigliano i seguenti itinerari: percorrere il G. R. A., seguire le indicazioni per A24- Teramo o per la Diramazionesud, per poi immettersi sulla A1 verso Napoli; percorrere la rampa di svincolo che dalla Diramazionenord immette sulla A1 verso Firenze, uscire sulla A1 alla stazione di Ponzano Romano e ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 02-10-2023 ore 07:30 RomaDailyNews