Clamoroso A Uomini e Donne | Noto Cavaliere Abbandona!

Leggi su gossipnews.tv

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Poche ore fa, uno dei cavalieri più chiacchierati di, ha annunciato il suo addio al programma. In un video pubblicato sui social, l’uomo ha anche spiegato i motivi del suo abbandono. Di chi stiamo parlando? Soprattutto, perché ha deciso di non proseguire la sua avventura nel dating-show di Maria De Filippi? Ecco tutti i dettagli! Elio Servo lascia: ecco i motivi Uno dei cavalieri più discussi del Trono Over diha deciso di abbandonare il programma. Un vero e proprio colpo di scena. Di chi stiamo parlando? DelElio Servo, l’uomo conosciuto per lo più, per via degli accesi scontri avuti in studio con Tina Cipollari. L’annuncio è stato dato proprio da Elio tramite un video su TikTok, in cui ha spiegato anche i motivi ...