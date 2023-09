“Il mio cuore piange” Tiziano Ferro sempre più distrutto | è il momento più difficile della sua vita

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 30 settembre 2023) Non riesce davvero a reagire nel migliore dei modi, che sta vivendo ilpiùsua. Sta provando ugualmente ad andare avanti, anche per il bene dei suoi figli, ma indubbiamente non è semplice farsi carico di questa situazione. Nelle ultime ore è tornato a parlare, seppur virtualmente sui social, e sicuramente in privato avrà ricevuto una marea di affetto da parte dei tantissimi follower che lo seguono da anni. Quindi, c’è grande dispiacere in, costretto a convivere con questosua. Ha deciso di pubblicare un’Instagram story e qui ha manifestato tutta la sua sofferenza. La speranza è che possa mettersi ...