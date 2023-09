Si sblocca l’Empoli con Baldanzi | gli azzurri ritrovano il gol dopo 574 minuti | è il primo in questa Serie A

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Tanto tuonò che alla fine piovve, efinalmente si èto inA. Gli uomini di Andreazzoli hanno infatti trovato ilgol in campionato contro la Salernitana, alla sesta giornata,574dall’ultima marcatura, ovvero l’autogol di Magnani dello scorso 28 maggio, 37esima giornata, in casa dell’Hellas Verona. La rete ha porta la firma di Tommaso, servito da Matteo Cancellieri a due passi dalla porta difesa da Ochoa, infilata con un tap-in: 1-0 al Castellani. SportFace.

