Santoro Inarcassa | “Identità fiscale per svoltare | Stato faccia scelte oculate”

Leggi su forzearmatenews

(Di mercoledì 27 settembre 2023) (Adnkronos) – "con i suoi 177mila professionisti già da tempo è pronta a raggiungere mete di ogni genere, ma ai giovani non servono sogni ma fatti. Certo l'orientamento e la formazione, ma se vogliamo veramente '' due le parole fondamentali:". A dirlo Giuseppe, presidente, intervenendo al 67° Congresso nazionale degli ordini degli ingegneri d'Italia, in corso a Catania. "Non è – avverte – una meta inarrivabile, ma basta fare. Lovuole che i giovani credano nella libera professione, ma impediamo la competitività delle società tra professionisti, che i giovani si impegnino e guardino alla previdenza ma nel riscatto degli anni di laurea gli è impossibile dedurre gli ...