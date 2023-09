Incendio a Via D’Agostino a Pescara Colli | Un Tragico Incidente Mette a Rischio la Vita del Proprietario

Leggi su citypescara

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Il dramma ha avuto inizio quando ildella struttura, il signor Mario Rossi, stava lavorando all’interno della rimessa. Secondo quanto riferito, l’è stato causato dall’accensione accidentale di una motosega da parte dell’uomo. Le fiamme hanno avvolto rapidamente la rimessa, creando una situazione di pericolo imminente. Fortunatamente, qualcuno nelle vicinanze ha prontamente chiamato il 911, lanciando l’allarme. In pochi minuti, una squadra dei vigili del fuoco è arrivata sul posto per affrontare l’re in sicurezza l’area circostante. L’intervento tempestivo dei pompieri ha impedito che le fiamme si propagassero ulteriormente, endo danni collaterali alle abitazioni vicine. Tuttavia, l’ha avuto un costo molto alto per il signor Rossi, ...